Брюссель, 18 апреля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Использование замороженных российских активов для оказания военной помощи Украине может привести к нарушению международного права. Об этом заявила президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, её слова 18 апреля привела газета Financial Times.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно. <…> Неосторожные действия могут стать причиной нарушения международного порядка», — сказала она.

По словам главы центробанка ЕС, западные страны во главе с США стремятся защищать международное право и выступают за то, чтобы его уважала Россия. При этом именно в США инициировали вопрос об отправке замороженных российских активов Киеву.

Лагард отметила, что процедура конфискации активов может вызвать ряд вопросов международного правопорядка, а также финансовой стабильности и ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 апреля лидеры стран ЕС призвали как можно скорее согласовать предложение Еврокомиссии о представлении Украине доходов от замороженных активов России. Сейчас эту инициативу рассматривает комитет постоянных представителей стран — членов ЕС.

Агентство Reuters 16 апреля написало, что Киев не сможет получить сразу всю сумму замороженных российских активов в случае их конфискации Западом. Отмечалось, что один самых перспективных предложений по этому вопросу предполагает, чтобы страны «Группы семи» перевели причитающиеся по замороженным российским активам проценты для использования их в качестве залога для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Киеву.

Профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах 6 апреля отметил, что ЕС столкнётся с большими издержками в случае конфискации российских активов, и это будет похоже на выстрел в собственную ногу. Эксперт уточнил, что нет никаких юридических оснований изымать замороженные средства, и поэтому инвесторы отвернутся от ЕС, если тот не будет уважать право собственности.

В ноябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обязательно примет меры в случае конфискации Западом российских активов. Он подчеркнул, что изъятие замороженных средств противоречит всем возможным правилам.