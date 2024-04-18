Сеул, 18 апреля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. В текущем году Южная Корея планирует выделить Украине $200 млн в качестве гуманитарной помощи. Об этом на заседании круглого стола в Вашингтоне, посвящённом оказанию помощи Киеву, заявил министр финансов страны Чхве Сан Мок, сообщило агентство «Рёнхап».

Jae C. Hong/AP/ТАСС Президенты Украины Владимир Зеленский и Южной Кореи Юн Сок Ёль

Он уточнил, что это часть из ранее обещанного Украине президентом Кореи Юн Сок Ёлем во время саммита G20 в Нью-Дели в сентябре 2023 года пакета помощи на сумму $2,3 млрд.

«$2,1 млрд будут выделены через Фонд экономического развития и сотрудничества в средне — и долгосрочной перспективе на реконструкцию Украины и на работу на ключевых инфраструктурных объектах», ― добавил Чхве Сан Мока.

Эти средства предоставят в виде долгосрочных займов под низкие проценты. Первоначальные $200 млн в этом году в виде гуманитарной помощи направят для удовлетворения чрезвычайных потребностей Украины.

Коме того, Южная Корея пожертвует по $50 млн Всемирному банку и Европейскому банку реконструкции и развития на их проекты по оказанию помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года власти Южной Кореи пообещали, что окажут Украине гуманитарную и экономическую помощь в общей сложности на $130 млн. Речь идёт о поддержке в виде гуманитарной помощи, услуг по восстановлению энергосистемы, разминированию территории, строительству, а также предоставления финансовой помощи.

Новые поставки гуманитарной помощи Украине пообещали лидеры Европейского союза на неформальном саммите в Брюсселе 17 апреля. В частности, Киеву планируют направить электрогенераторы и силовые трансформаторы. Кроме того, Евросовет заявил об острой необходимости скорее передать Киеву средства ПВО и другую военную помощь, в том числе артиллерийские снаряды и ракеты.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 апреля, что, если США прекратят финансировать киевский режим, странам ЕС придётся выделить Украине более 50 млрд евро. Он отметил, что решение о выделении Киеву 50 млрд евро в течение четырёх лет является «прогрессом», но могут потребоваться и новые решения.