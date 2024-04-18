Южная Корея выделит Украине в 2024 году $200 млн
Южная Корея предоставит Украине $200 млн гуманитарной помощи в 2024 году
Сеул, 18 апреля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. В текущем году Южная Корея планирует выделить Украине $200 млн в качестве гуманитарной помощи. Об этом на заседании круглого стола в Вашингтоне, посвящённом оказанию помощи Киеву, заявил министр финансов страны Чхве Сан Мок, сообщило агентство «Рёнхап».
Он уточнил, что это часть из ранее обещанного Украине президентом Кореи Юн Сок Ёлем во время саммита G20 в Нью-Дели в сентябре 2023 года пакета помощи на сумму $2,3 млрд.
«$2,1 млрд будут выделены через Фонд экономического развития и сотрудничества в средне — и долгосрочной перспективе на реконструкцию Украины и на работу на ключевых инфраструктурных объектах», ― добавил Чхве Сан Мока.
Эти средства предоставят в виде долгосрочных займов под низкие проценты. Первоначальные $200 млн в этом году в виде гуманитарной помощи направят для удовлетворения чрезвычайных потребностей Украины.
Коме того, Южная Корея пожертвует по $50 млн Всемирному банку и Европейскому банку реконструкции и развития на их проекты по оказанию помощи Украине.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года власти Южной Кореи пообещали, что окажут Украине гуманитарную и экономическую помощь в общей сложности на $130 млн. Речь идёт о поддержке в виде гуманитарной помощи, услуг по восстановлению энергосистемы, разминированию территории, строительству, а также предоставления финансовой помощи.
Новые поставки гуманитарной помощи Украине пообещали лидеры Европейского союза на неформальном саммите в Брюсселе 17 апреля. В частности, Киеву планируют направить электрогенераторы и силовые трансформаторы. Кроме того, Евросовет заявил об острой необходимости скорее передать Киеву средства ПВО и другую военную помощь, в том числе артиллерийские снаряды и ракеты.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 апреля, что, если США прекратят финансировать киевский режим, странам ЕС придётся выделить Украине более 50 млрд евро. Он отметил, что решение о выделении Киеву 50 млрд евро в течение четырёх лет является «прогрессом», но могут потребоваться и новые решения.