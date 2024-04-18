Каменский район, Ростовская область, 18 апреля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Сотрудник промышленного предприятия пострадал в результате падения обломков украинского беспилотника в Ростовской области, сообщил 18 апреля губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

Как сообщили дежурные службы, при падении обломков дрона ВСУ в городе Каменск-Шахтинский получило повреждение остекление здания промышленного назначения.

«Лёгкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался», — сообщил Голубев.

Он отметил, что на месте идут следственные мероприятия.

Ранее губернатор сообщал, что российские силы ПВО уничтожили в районе Каменска-Шахтинского три украинских беспилотника примерно в два часа ночи.

Вечером накануне, 17 апреля, российские средства РЭБ подавили украинский дрон в Воронежской области. Как отметил губернатор Александр Гусев, ранение получила мирная жительница.