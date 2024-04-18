Воронеж, 18 апреля, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Ночью 18 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Воронежской областью несколько воздушных целей, включая три метеозонда. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Ранее о трех воздушных шарах, уничтоженных в регионе, проинформировало Минобороны РФ.

«Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей. В их числе — три метеозонда», — написал он в своём Telegram-канале.

Гусев уточнил, что в результате падения метеозондов никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать повреждений инфраструктуры.

Губернатор также привёл информацию о женщине, которую ранило при падении подавленного над Воронежем дрона. Глава региона отметил, что врачи оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Женщина находится в одной из больниц города.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 18 апреля российские военные отразили атаки ВСУ в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях. Украинские военные пытались применить для нападений оперативно-тактические ракеты «Точка-У», снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир», беспилотники и малоразмерные воздушные шары.

В Ростовской области средства ПВО России обезвредили три БПЛА, в Воронежской — один дрон и три воздушных шара. Ещё две ракеты, 16 беспилотников, два воздушных шара и 19 реактивных снарядов удалось сбить в Белгородской области.