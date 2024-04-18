Новый, 785-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления главы киевского режима Владимира Зеленского с признанием продвижения Вооружённых сил России и обвинением западных союзников в недостаточной поддержке.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

В своём обращении к лидерам Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе 17 апреля Зеленский потребовал у западных союзников оружие, бронетехнику, артиллерийские боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и другую помощь. Также он упрекнул представителей Евросоюза, которые так и не поставили обещанный миллион артиллерийских снарядов.

Тем временем экипажи танков Т-80БВ уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ на купянском направлении.

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Соответствующие видеокадры обнародовало 18 апреля Минобороны. Там же отметили, что, уничтожая выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника на переднем крае, танкисты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поддерживают действия российских передовых отрядов.

Улучшить положение по переднему краю под Купянском помогли также мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации. За последние сутки они отразили две атаки и две контратаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных, 3-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснил 18 апреля начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Потери врага составили до 70 человек личного состава.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.