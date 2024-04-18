Москва, 18 апреля, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) посчитала целесообразным включение в экзамен для трудовых мигрантов проверку устной речи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты

«На сегодняшний день устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патента, для остальных уровней проведения экзамена раздел «Говорение» предусмотрен», — указали в Рособрнадзоре.

Также в ведомстве, как уточняет РБК, допустили повышение минимального проходного балла для получения вида на жительство и гражданства с нынешних 50 баллов до 80.

Как отметили в Рособрнадзоре, большинству находящихся в стране иностранных специалистов в различных жизненных ситуациях часто приходится вступать с россиянами именно в устную коммуникацию, в связи с чем ведомство посчитало целесообразным внести поправки в проведение экзамена.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рособрнадзор вынес предупреждения пяти российским вузам, среди которых Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), о недопустимости нарушения требований к экзамену по русскому языку для мигрантов.