Брюссель, 18 апреля, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Предложение Еврокомиссии (ЕК) о представлении Украине доходов от замороженных российских активов необходимо согласовать в кратчайшие сроки, считают в Евросовете. Такое заявление сделали лидеры стран ЕС на первом дне саммита в Брюсселе.

MPD01605 Флаг ЕС

Сейчас эту инициативу рассматривает комитет постоянных представителей стран — членов Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад фактически незаконно присвоил многие российские активы, в том числе и золотовалютные резервы. Он отметил, что Россия будет изыскивать возможности для защиты своих международных активов.

В ноябре 2023 года Песков предупредил, что Москва обязательно примет меры в случае конфискации активов. Представитель Кремля также указал на то, что изъятие замороженных средств противоречит всем возможным правилам.

В середине марта агентство Reuters написало, что доходы от замороженных российских активов за 2022–2023 годы составили €5,2 млрд. Журналисты привели мнение одного не названного европейского чиновника, который предположил, что ЕС не сможет передать Киеву эти средства до тех пор, пока украинский конфликт не урегулируют окончательно.

16 апреля Reuters опубликовало статью, в которой сослалось на высокопоставленного чиновника Минфина США. Представитель указанного ведомства не исключил, что Украина не сможет получить сразу всю сумму замороженных российских активов в случае их конфискации западными странами.