Киев, 18 апреля, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Дефицит электрогенерации может возникнуть на территории Украины из-за резуого похолодания. Об этом 17 апреля сообщил гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

Как уточнил Коваленко, резкое похолодание на территории Украины вынуждает его предупредить о высоком риске дефицита электрогенерации, которой может не хватить даже с учётом импорта. Гендиректор Yasno предложил гражданам и бизнесу снизить расход электроэнергии, иначе властям придётся вводить ограничения.

Коваленко отметил, что в сложившейся ситуации экономный расход энергии послужит своеобразным тестом «командной работы».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как полагают на Украине, смена тактики ВС РФ при ударах по объектам энергетической инфраструктуры киевского режима стала поворотным моментом в специальной военной операции.

Поворотный момент наступил 22 марта, когда ВС РФ былапроведена одна из самых масштабных атак, заявил глава киевского Центра исследований энергопромышленности Александр Харченко. Как указала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, за несколько дней были уничтожены почти годичные усилия по восстановлению и ремонту энергообъектов.

12 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что киевский режим учитывает возможность массовых отключений электроэнергии. На Украине рассматривают введение почасовых графиков отключения электричества, сообщил днём позже исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, заявил 11 апреля президент России Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.