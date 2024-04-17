Нью-Йорк, США, 18 апреля, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Китай призвал Израиль выполнить требования ближневосточной резолюции Организации Объединённых Наций и прекратить огонь в секторе Газа. Об заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Настоятельно призываем Израиль откликнуться и подчиниться требованиям резолюции: прекратить военную операцию в секторе Газа, отказаться от наступления в Рафахе, снять блокаду Газы и открыть все контрольно-пропускные пункты», — указал китайский дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН 17 апреля.

Гэн Шуан назвал ситуацию в секторе Газа беспрецедентной гуманитарной катастрофой и напомнил, что с момента эскалации палестино-израильского конфликта в результате военных действий погибли более 170 сотрудников БАПОР, доставлявших мирным жителям палестинского анклава пищу и медикаменты. Также дипломат обратился к мировой общественности с просьбой возобновить финансирование агентства.

Как передавало ИА Регнум, на заседании СБ ООН с призывом восстановить финансирование БАПОР также выступил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Он подчеркнул, что обвинения о якобы связях некоторых сотрудников БАПОР с палестинским движением ХАМАС основаны исключительно на заявлениях Израиля, который так и не предоставил существенных доказательств.

8 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала военной операции ЦАХАЛ в Рафахе уже определена. По его словам, основным задачами Тель-Авива остаются освобождение всех заложников и полное уничтожение ХАМАС. Оперативные планы по наступлению в Рафахе израильское правительство утвердило в конце марта.