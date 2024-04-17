Стокгольм, 18 апреля, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Закон, облегчающий юридическую смену пола для подростков старше 16 лет, утвердил шведский парламент. Об этом 17 апреля сообщает газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Уточняется, что закон о гендерной идентичности, который в Швеции вызвал критику и споры, поддержали 234 депутата, против выступили 94 законодателя. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года.

По новым правилам для юридической смены пола любой гражданин старше 16 лет может обратиться к врачу. При этом не потребуется диагноз «гендерная дисфория», который ранее был обязателен для подобных случаев. Закон снижает возрастной ценз с 18 лет до 16, и достигшие этого возраста могут сменить пол без согласия опекуна или родителя.

Противники закона считают, что тот факт, что пол можно будет сменить без постановки диагноза, приведёт к злоупотреблениям. Кроме того, выступающие против закона указывали, что перед его принятием нужно выяснить, чем обусловлен резкий рост диагностики случаев гендерной дисфории.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вступивший в силу закон, согласно которому в Германии теперь можно каждый год по желанию «менять пол». Захарова уточнила, что детям до 14 лет в Германии для смены пола необходимо заявление родителей, а после этого возраста люди уже могут сами принимать данное решение.

В августе 2023 года Захарову удивил обширный список «гендеров» в анкете из отеля в Швейцарии. Она опубликовала фотографию документа и с иронией прокомментировала его содержание.