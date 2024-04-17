Москва, 18 апреля, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Российские авиакомпании после приостановки возобновляют выполнение рейсов из России в Дубай и в обратном направлении, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация).

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«В настоящее время ситуация с отправкой рейсов по направлениям в/из Дубая стабилизируется. [По данным] на 20:00 мск, в течение 17 апреля отечественные авиакомпании выполнили между аэропортами России и Дубая около 30 рейсов», — написал пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ситуация с непогодой в Объединённых Арабских Эмиратах сказалась на регулярности полётов некоторых российских и зарубежных перевозчиков, включая «Белавиа» и Air Astana. Кореняко добавил, что вечером 17 апреля из аэропорта Аль-Мактум в Москву вылетел самолёт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» со 160 пассажирами на борту.

Как сообщало ИА Регнум, проливные дожди начались в ОАЭ 15 апреля. Ливни привели к затоплению дорог в стране. 16 апреля Международный аэропорт Дубая временно прекратил приём авиарейсов.

Кроме того, воздушная гавань отменила 45 прибывающих и убывающих рейсов. Из-за непогоды приостановила вылеты местная авиакомпания FlyDubai.

16 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) проинформировала, что около 2,5 тыс. российских туристов ожидали вылета из ОАЭ в связи с тем, что их рейсы перенесли.