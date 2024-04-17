Москва, 17 апреля, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в сирийской провинции Хомс три места базирования боевиков, укрывшихся в горных районах. Об этом в ходе брифинга 17 апреля сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывшихся в труднодоступных районах горного хребта Аль-Амур в провинции Хомс», — указал Попов.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки обстрелов позиций сирийских войск в идлибской зоне деэскалации со стороны боевиков зафиксировано не было.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля российская авиация уничтожила два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф. Как уточнил замруководителя ЦПВС Юрий Попов, террористы укрывались в районах труднодоступных горных хребтов в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. До этого сообщалось об уничтожении лагеря боевиков в районе села Кубассин в провинции Алеппо, причастных к обстрелам позиции правительственных войск Сирии.