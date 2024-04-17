Челябинск, 17 апреля, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Глава управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что выручка организаций креативных индустрий в Челябинской области составила 67 млрд рублей. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему фестивалю-форуму «Российская креативная неделя — Урал».

Евгений Одиноков / РИА Новости

«Заметные цифры. Значит, нужно в это вкладываться. Креативный продукт рождает добавленную стоимость, не будучи завязанным на ресурсах, валюте, санкциях. Это чистый человеческий интеллект»,— заявил он.

В целом по России Агентство стратегических инициатив оценивает вклад креативных индустрий в ВВП на уровне 4,87%, а правительство поставило задачу увеличить показатель до 6% к 2030 году, добавил Новиков.

В свою очередь директор форума «Российская креативная неделя» и президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова заявила, что задачей форума является подача импульса креативного развития региону.

«Традиционно Урал воспринимается как сугубо промышленный регион, а наша задача ― раскрыть и показать его креативный потенциал. Идентичность региона во многом формирует его творческий потенциал, его бренд. На сессиях форума совместно с экспертами мы будем искать идентичность в уральской гастрономии, моде, дизайне, кино, архитектуре, музыке», ― сказала она.

В свою очередь губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что считает почётным впервые принять форум в Челябинске с учётом того, что по всему региону рассредоточены компании креативного сегмента.

«Некоторые южноуральские бренды являются победителями Всероссийского конкурса брендов «Знай наших». И мы поддерживаем этот бизнес, создаем креативные пространства, внедряем налоговые преференции», ― заявил он.

Глава региона заявил также о планах создать в 2024 году креативный кластер.

«Российская креативная неделя — Урал» состоится 24–25 апреля. В мероприятии примут участие более 100 экспертов, включая представителей ретейла, исследовательских организаций и креативного бизнеса. Государство предоставило грантовую поддержку: с 2021 года Президентский фонд культурных инициатив поддержал 555 творческих инициатив Уральского федерального округа на сумму более 1 млрд рублей. В первом конкурсе ПФКИ 2024 года поддержку получили 80 проектов на более чем 165 млн рублей.