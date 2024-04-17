Москва, 17 апреля, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Правительство России приняло постановление о расширении программы социальной догазификации на садоводческие товарищества (СНТ) и владельцы домов уже могут подавать соответствующие заявки, заявил 17 апреля вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания, которое проводил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оно сегодня опубликовано и с момента опубликования вступает в силу», — сказал Новак.

Он отметил, что правительство проконсультировалось с региональными властями, дачниками и законодателями перед тем, как определить критерии, какие дома нужно включить в программу газификации. Приняли решение, что такие домовладения должны быть предназначены для постоянного проживания, а земельные участки, на которых они находятся, должны быть зарегистрированы. Кроме того, решение о прокладке газовых сетей необходимо принять на общем собрании членов СНТ.

Как сообщало ИА Регнум, Премьер-министр России Михаил Мишустин 17 апреля подписал постановление о расширении программы догазификации на СНТ. Она предусматривает бесплатную прокладку газовых сетей до границ земельных участков, находящихся возле газифицированных населённых пунктов. При положительном решении общего собрания садового товарищества заявки могут подавать владельцы домов или председатели СНТ.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию поручил расширить программу газификации на СНТ. Он отметил, что люди часто там возводят дома, чтобы жить круглый год, но не могут добиться, чтобы им провели газ. С этой проблемой сталкиваются миллионы семей, заявил глава государства.