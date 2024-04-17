Москва, 17 апреля, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Гитарист рок-группы «Би-2» Андрей Звонков ушёл из коллектива. Об этом стало известно 17 апреля.

кадр из видео Гитарист рок-группы «Би-2» Андрей Звонков

Музыкант играл в группе с 2006 года. Остальные участники поблагодарили его за совместное творчество и записанные песни. Уход Звонкова они назвали очень грустной новостью.

«Удачи на пути, который ты выбрал», ― сообщили в Telegram-канале группы.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года вокалист группы Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) осудил проведение специальной военной операции и заявил, что больше не вернётся в Россию. Он прошёлся по обычным россиянам, назвав их «убийцами», и заявил, что они «перечеркнули все свои достижения», а Россия «вызывает омерзение и брезгливость». Также выяснилась, что музыканты «Би-2» направляют часть гонораров на помощь Украине.

В январе 2024 года группу задержали в Таиланде за концерт без специального разрешения. Музыкантов продержали в течение ночи в отделении полиции, после чего избрали меру пресечения и назначили каждому штраф по 3 тыс. батов ($84), затем передали иммиграционной полиции и вскоре депортировали в Израиль. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что её не удивило нарушение закона музыкантами, так как они спонсируют терроризм.

После инцидента концерты «Би-2» за рубежом начали отменять. Не состоялись выступления в Дубае и Турции. Группа отменила продажу сувенирной продукции на фоне скандального задержания в Таиланде. Позднее Лёва признался, что спонсирует ВСУ.