Москва, 17 апреля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Марию Багрееву своим заместителем с сохранением за ней должности руководителя департамента экономической политики и развития города.

duma. mos.ru Мария Багреева

«Назначить Багрееву Марию Андреевну на должность заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра», — следует из указа мэра города.

Багреева в 2005 году окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, имеет степень магистра по направлению «экономика». В 2020 году получила степень MPA в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE).

С января 2005 года по ноябрь 2012 года работала в московском филиале «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б. В.». В декабре 2012 года поступила на государственную службу в правительство Москвы. В департаменте экономической политики и развития города исполняла обязанности заместителя начальника, начальника управления финансовой и налоговой политики, заместителя руководителя и первого заместителя руководителя департамента.

В 2020 году Багреева занимала пост заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. В 2022 году получила назначение на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы.

Ранее, 17 апреля, мэр освободил от должности вице-мэра по строительству Андрея Бочкарёва и назначил на его место Владимира Ефимова. До нового назначения Ефимов занимал пост заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.