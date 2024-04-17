Москва, 17 апреля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Мошенники в течение пяти дней названивали экс-главному диспетчеру Единой энергетической системы СССР и России Александру Бондаренко и убеждали его в том, что с его банковского счёта осуществляется финансирование ВСУ. 79-летний Бондаренко снял все сбережения со всех своих банковских счетов и отдал их мошенникам через курьера. Сумма ущерба — более 28 млн рублей, сообщил ИА Регнум источник.

Дарья Антонова ИА Регнум

Первый раз заслуженному энергетику России Александру Бондаренко позвонили 6 апреля. Голос в трубке представился сотрудником ФСБ и сказал, что к счетам Александра получили доступ неизвестные, которые крадут деньги и пересылают их на снабжение Вооружённых сил Украины. Мужчина также заявил, что по этому инциденту уже возбуждено уголовное дело за госизмену. Дальше якобы фээсбэшник объяснил порядок действий — всё сводилось к тому, что надо снять все сбережения и передать их курьеру, а часть отправить на «безопасные счета».

«Бондаренко поверил мошенникам, что от его имени осуществляется финансирование ВСУ. Он установил приложение банка, которое ему прислали мошенники, и несколькими транзакциями отправил на указанные счета крупную сумму. Наличные в сумме 13 000 000 и 7 000 000 рублей он передал через курьеров. Всего Александр из своих сбережений перевел мошенникам 28 140 000 рублей», — сообщил источник.

Он понял, что его обманывают, когда якобы сотрудники ФСБ перестали выходить на связь. После этого Александр Бондаренко обратился в полицию. Сотрудникам за два дня удалось установить личности подозреваемых и задержать их. Среди подозреваемых — 24-летний Николай Пешехонов, молодой человек родом из Хакасии, живет в Москве, и 26-летний Максим Выскубов из Новосибирска, ранее судимый за кражу. Оба мужчины задержаны.

Александр Федорович родился в Оренбургской области в семье военных врачей. В 1968-м закончил университет. В Центральном диспетчерском управлении Единой энергетической системы СССР работал с 1973 года. В 1987 году он получит должность главного диспетчера Центрального диспетчерского управления ЕЭС СССР и проработал в этой должности до 1993 года. После развала СССР Александр Бондаренко стал первым главным диспетчером Единой энергосистемы России и оставался на этом посту на протяжении 17 лет. В июле 2010 года Александр покинул пост главного диспетчера ЕЭС России и продолжил работу в Системном операторе в должности советника первого заместителя председателя правления ОАО «СО ЕЭС», где он работает по сей день. Александр Бондаренко награжден орденом «Дружбы народов», ему присвоены звания «Почетный энергетик», «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», «Заслуженный энергетик СНГ», «Заслуженный энергетик Российской Федерации». В июле 2010 года Александр покинул пост главного диспетчера ЕЭС России и продолжил работу в системном операторе в должности советника первого заместителя председателя правления ОАО «СО ЕЭС».

Ранее ИА Регнум сообщало, что снявший фильм о штурме Белого дома оператор отдал мошенникам 6 млн рублей. 5 марта 64-летнему Сысоеву позвонили мошенники и предложили заработать на криптовалюте.