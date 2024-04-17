Москва, 17 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» в ходе испытательного пуска успешно выполнила все поставленные задачи. Об этом 17 апреля доложил президенту России Владимиру Путину гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на совещании главы государства с правительством.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Борисов напомнил, что 9 и 10 апреля автоматика прервала стартовую процедуру ракеты-носителя, после чего боевой расчёт совместно с инженерами и конструкторами вынужден был искать неисправность.

«Боевой расчёт сработал чётко, грамотно, хладнокровно и заслуживает специальной похвалы. 11 апреля в 12 часов по московскому времени ракета стартовала, выполнила все поставленные задачи», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный. До этого новая ракета уже совершала испытательные полёты, и нынешний пуск стал для неё четвёртым, однако предыдущие три осуществляли с космодрома Плесецк.

Позднее в этот же день запущенный «Ангарой-А5» разгонный блок «Орион» успешно вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту. При этом отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось, и он ушёл на орбиту хранения, чтобы не мешать работающим на геостационарной орбите космическим аппаратам.

Эксперт ЭИСИ Александр Рудаков 11 апреля заявил ИА Регнум, что успешный запуск этой тяжёлой ракеты-носителя открыл новый этап в развитии космической отрасли. Рудаков отметил, что запуск «Ангары-А5» — это крупное достижение в рамках реализации президентского курса на укрепление технологического суверенитета России.