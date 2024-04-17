* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 апреля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания Татьяны Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) об атаках по российским городам на предмет наличия состава уголовного преступления.

Екатерина Чеснокова / РИА Новости Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Обращаюсь к вам, Игорь Викторович, с просьбой об организации проверки и об оценке высказывания Т. Ю. Лазаревой на предмет наличия состава уголовного преступления в соответствии с законодательством РФ», — следует из документа, опубликованного Ямпольской в Telegram-канале.

Председатель комитета Госдумы по культуре обратила внимание на интервью Лазаревой, в котором телеведущая цинично прокомментировала атаки украинских дронов на российские города.

Как сообщало ИА Регнум, интервью с бесчеловечным оправданием атак по российским городам Лазарева дала еще в августе 2023 года, но на фоне её заявления о планах баллотироваться в Мосгордуму видео снова завирусилось в Сети. В Минюсте при этом уточнили, что иноагентам запрещено влиять на выборы, но избираться они могут. По словам Лазаревой, в её избирательной кампании примут участие еще 44 иноагента.

Телеведущая 11 апреля заявила, что не планирует возвращаться в Россию. Лазарева также призналась, что в Испании, где она сейчас проживает, у неё нет работы и знакомых.

В январе Лазареву возмутило отсутствие людей на антироссийском митинге в Испании. На нём собрались менее двух десятков человек. При этом протестующие предлагали выступить сразу и против России, а также за Украину и в поддержку Израиля.

В декабре 2023 года юмористка призналась, что вряд ли бы стала критиковать Россию, если бы знала, чем это для неё обернётся. Она заявила, что за границей оказалась никому не нужной.

Пресненский суд Москвы в октябре 2023 года оштрафовал Лазареву за отсутствие маркировки иностранного агента. Ей назначили штраф в размере 40 тыс. рублей.

Лазарева приехала в Киев в феврале 2022 года на съёмки в программе «Лига смеха». Там актриса застала начало специальной военной операции. Позднее она улетела в Испанию. Лазарева заявляла, что те, кто считают, что в Европе рады всем эмигрантам, заблуждаются. В социальных сетях она неоднократно осуждала СВО. Однако в интервью украинскому каналу ведущая призналась, что не готова продать квартиру в Москве и отказаться от российского паспорта.