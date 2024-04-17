Москва, 17 апреля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5М» с космодрома Восточный должен состояться в 2027 году, сообщил 17 апреля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Он рассказал о работах по созданию модернизированной ракеты-носителя «Ангара-А5М» с более мощным, чем у «Ангары-А5», маршевым двигателем РД-191М.

Как отметил глава госкорпорации, недавние огневые испытания подтвердили все заявленные характеристики РД-191М, у которого на десять процентов увеличена тяга. Благодаря этому «Ангара-А5М» сможет выводить на орбиту полезную нагрузку массой до 27 тонн.

Как сообщил Борисов, новую ракету-носитель создают с перспективой запуска пилотируемых кораблей и она станет основным средством выведения на орбиту пилотируемого транспортного корабля нового поколения и модулей Российской орбитальной станции, над которой работает «Роскосмос».

«Первый пуск этой ракеты — в 2027 году. Он будет совмещён с комплексными испытаниями нового корабля в беспилотном варианте, и это будет наш следующий пуск «Ангары» с Восточного», — сообщил Борисов.

Как сообщало ИА Регнум, Борисов на совещании 17 апреля доложил Путину о выполнении ракетой-носителем тяжёлого класса «Ангара-А5» всех поставленных задач в ходе испытательного пуска 11 апреля с Восточного. Это был четвёртый испытательный пуск «Ангары» и первый — с космодрома в Амурской области.

Разгонный блок «Орион», запущенный ракетой-носителем, успешно вывел на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку.