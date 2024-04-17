Тюмень, 17 апреля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. В Тюменской области вышла из берегов река Алабуга. Об этом 17 апреля сообщили в информационном центре правительства региона.

Тюменская область

На опубликованных в соцсети «ВКонтакте» кадрах с разницей в три дня (14 и 17 апреля) видно, что река на территории села Казанского стремительно движется в сторону населённого пункта, её стало заметно больше.

«Большая вода направляется в сторону жилых домов. Стихию сейчас еле сдерживает противопаводковая дамба. Дополнительно её укрепляют добровольцы», ― добавили власти.

При этом местных жителей экстренно эвакуируют. Всех направляют в пункты временного размещения, развёрнутые в домах культуры и магазинах. Животных эвакуируют на ферму в селе Ильинка.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Тюменской области Александр Моор 16 апреля объявил срочную эвакуацию населения города Ишима, Казанского и Ишимского районов после уточнённого прогноза по паводку. Он отметил, что специалисты заблаговременно обошли все дома на попадающих в зону подтопления территориях, проинформировав об этом некоторых жителей по несколько раз.

На следующий день, 17 апреля, в администрации Ишимского района Тюменской области объявили об эвакуации жителей 14 населённых пунктов из-за паводков.

Также глава Казанского района Татьяна Богданова заявила, что вода из реки Ишим начала подходить к дамбам в селе Казанском. Расположенные вдоль реки населённые пункты попали в зону подтопления.

Глава МЧС Александр Куренков 17 апреля, докладывая президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионах, пострадавших от половодья, сообщил, что в Тюменской области на сегодняшний день подтопленными остаются 12 низководных мостов и один участок автомобильной дороги.