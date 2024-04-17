Москва, 17 апреля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 17 апреля сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору, который назвал жителей, отказавшихся эвакуироваться, «упёртыми».

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время совещания с членами Правительства РФ

Губернатор доложил президенту о ситуации с прохождением паводка и рассказал, что из зоны подтопления эвакуировали почти всех людей. По его словам, остались «самые упёртые».

«Не надо так о людях. Послушайте меня, не смешно», — заявил Путин.

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Глава государства заявил, что не нужно так говорить о людях, которые не эвакуируются из зоны паводков. По словам президента, люди не уезжают, потому что боятся за своё имущество и дома. Путин в этой связи добавил, что нужно, чтобы жители поверили, что всё надёжно обеспечат.

Губернатор Тюменской области также доложил главе государства, что в ближайшие дни могут оказаться подтопленными более ста населённых пунктов.

Глава МЧС Александр Куренков доложил Путину о ситуации в регионах, пострадавших от половодья. Говоря о Тюменской области, Куренков заявил, что на сегодняшний день подтопленными остаются 12 низководных мостов и один участок автомобильной дороги.

Как сообщало 17 апреля ИА Регнум, в Тюменской области вышла из берегов река Алабуга. Местные власти сообщили, что стихию еле сдерживает противопаводковая дамба. Дополнительно её укрепляют добровольцы.

Губернатор Тюменской области 16 апреля объявил срочную эвакуацию жителей Ишима, Казанского и Ишимского районов на фоне паводков. Он отметил, что специалисты заблаговременно обошли все дома на попадающих в зону подтопления территориях. На следующий день, 17 апреля, в администрации Ишимского района Тюменской области объявили об эвакуации жителей 14 населённых пунктов.

Вода из реки Ишим 17 апреля начала подходить к дамбам в селе Казанском Тюменской области. Там продолжаются работы по укреплению дамбы.