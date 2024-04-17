Брянск, 17 апреля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Малоразмерные воздушные шары или метеозонды, которые киевский режим пытается применить для ударов по территории России, неэффективны с точки зрения точности попадания по конкретным объектам. Однако запуская сотни таких носителей с боезарядами, украинские боевики могут пытаться перегружать российские средства ПВО на отдельно взятых участках, чтобы затем наносить удары ракетами и беспилотниками. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум военно-политический публицист Михаил Онуфриенко, комментируя информацию о том, что над Брянской областью были сбиты три украинских метеозонда с боевой нагрузкой.

Harald Linden

По мнению эксперта, сам факт применения украинской стороной метеозондов не означает нехватки у неё беспилотников. Но поскольку обстановка в зоне спецоперации складывается таким образом, что о победе киевского режима нет и речи, то он ищет способы нанести максимально возможный ущерб России в условиях нарастающей нехватки финансов и прочих ресурсов, указал Онуфриенко.

«Малоразмерные воздушные шары стоят копейки. Правда, эффективность их применения по военным объектам практически нулевая в силу того, что они неуправляемы. Даже когда есть устойчивое направление ветра, невозможно гарантировать, что этот шар не сместится на километр влево-вправо. Куда и когда он прилетит? Плюс надо ещё осуществить сброс боеприпаса. А против населённых пунктов, когда не волнует, куда упадёт боеприпас, когда речь идёт о площадях в десятки и сотни квадратных километров, подобные шары применимы — фактически с точки зрения террора против гражданского населения. Сейчас они отрабатывают именно эту методику», — объяснил эксперт.

Впрочем, эффективной такая практика не будет даже в том случае, если киевский режим попытается взять её за основу как способ массового террора против обычных граждан России, уверен собеседник ИА Регнум.

«У нас нет устойчивых ветров, которые гарантируют, что в течение многих часов удастся сохранять направление полета. Плюс всё равно нужно использовать фактически на каждом воздушном шаре систему сброса боеприпаса через определённое время. А устанавливать её с системой наблюдения, как на дронах-камикадзе, бесперспективно, поскольку это наиболее дефицитная часть любого беспилотника. Просто нужно устанавливать таймер. Грубо говоря, шар взлетел, и через два часа таймер сработал. Боеприпас спустился. Где он спустится, неизвестно. Десять километров сюда, десять километров туда. Особого толку от этого, понятно, не будет», — рассказал Онуфриенко.

Однако сотни таких шаров в случае их массированного применения украинской стороной, вне всяких сомнений, рискуют стать дополнительной проблемой для приграничных районов России.

«Это пусть и мелкая, но всё-таки гадость. Если начнут запускать сотни воздушных шаров по направлению к тому же Белгороду, пытаясь перегрузить систему ПВО и запуская уже следом беспилотники и ракеты, то придётся наращивать средства ПВО», — резюмировал эксперт.

Над Брянской областью силами ПВО были сбиты три украинских метеозонда 17 апреля. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что посредством этих зондов киевский режим пытался совершить террористическую атаку.

По данным губернатора, пострадавших нет. Информация о разрушениях также не поступала. На место падения сбитых метеозондов прибыли оперативные и экстренные службы.

Днём ранее, 16 апреля, Министерство обороны сообщило об уничтожении силами войск ПВО украинского малоразмерного воздушного шара в небе над Курской областью. В ведомстве уточнили, что очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на российскую территорию была пресечена около 08:15 мск.

Также ИА Регнум сообщало 14 апреля со ссылкой на Минобороны о 10 украинских дронах, сбитых и перехваченных в небе над территорией Краснодарского края. Объекты были нейтрализованы дежурными средствами ПВО.