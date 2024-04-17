Москва, 17 апреля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Автора скандальных постов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно 17 апреля.

Андрей Любимов/РБК/ТАСС

«Перечень террористов и экстремистов. Конашенок Николай Владимирович, 17.07.1982 г. р. , г. Ленинград», ― сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Посты Конашенка вызвали общественный резонанс и были удалены из соцсетей. Согласно материалам следствия, его задержали в аэропорту Пулково, предположительно, при попытке покинуть страну. Региональный главк МВД после задержания распространил видео с извинениями Конашенка, признававшегося, что не поддерживает терроризм.

Как сообщало ИА Регнум, террористы ворвались в «Крокус» 22 марта, начали расстреливать людей и устроили поджог. В результате погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, пострадали 550 человек. По делу о теракте арестовали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей, задержанных недалеко от границы с Украиной в Брянской области. Басманный суд 24 марта заключил исполнителей под стражу до 22 мая.

Фигурантов дела также внесли в перечень террористов и экстремистов. Так, суд в Твери арестовал мужчину, фиктивно прописавшего в своём доме двоих из них ― братьев Аминчона Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Диловара Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Обвиняемый признал вину в полном объёме.