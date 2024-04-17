Москва, 17 апреля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Kandinsky названа лучшей из российских нейросетей в рейтинге британского издания TechBullion. Авторы рейтинга детально оценивали десять передовых нейросетей генерации изображений, а также их мастерство в различных художественных стилях.

ИА REGNUM Искусственный интеллект

Как отмечают составители рейтинга, изучались только сервисы, в основе которых лежат фундаментальные модели собственной разработки, что позволило выявить ограниченное предложение, в котором доминируют США, Россия, Индия и Китай. Это иллюстрирует, насколько большие технологические и финансовые ресурсы необходимы для разработки революционных технологий.

Лучшей среди российских нейросетей названа Kandinsky, которая впервые была представлена в 2022 году. Эксперты отметили, что преимущество этой нейросети — генерация произведений абстрактного искусства, создание композиций, наталкивающих зрителя на созерцательные размышления. Для написания оптимальных запросов к таким «полотнам» потребуется хорошее знание концепций абстрактного искусства.

В топ-10 также вошла YandexART, которая также позволяет создавать визуальный контент. Она обладает достаточно высокими навыками генерации образов в различных стилях. Однако для достижения оптимального результата с формулировками запросов придется поэкспериментировать.

Первые строчки исследования заняли модели из США — Midjourney, SDXL Turbo и Dall-E 3.