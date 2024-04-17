Москва, 17 апреля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Суд в Москве взыскал с бывших топ-менеджеров обанкротившегося «Республиканского социального коммерческого банка» («РСКБ») более 1,5 млрд рублей, сообщили в прокуратуре Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взыскать солидарно с осужденных в пользу потерпевшей стороны в лице ГК «АСВ» материальный ущерб в размере 1581 млрд рублей», — следует из постановления Хамовнического суда.

Суд назначил от пяти до восьми лет колонии топ-менеджерам обанкротившегося «РСКБ», включая экс-председателя правления Алевтину Павлову. Её суд признал виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, свыше 1 млн рублей) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил Павловой восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Всех фигурантов дела суд признал виновными в хищении у кредитного учреждения активов на сумму более 1,5 млрд рублей. Фигурантов дела взяли под стражу в зале суда.

С апреля 2003 года по июнь 2015 года фигуранты дела совершили хищение чужого имущества в особо крупном размере. Павлова, имея положительную деловую репутацию в банковской сфере, для личных нужд привлекала материально-обеспеченных лиц для заключения от своего имени договоров процентных займов.

В мае 2014 года она заключила с предпринимателем договор процентного займа под залог квартиры, расположенной на Гоголевском бульваре, получив от него денежные средства в сумме 100 млн рублей. Однако документы на регистрацию договора в государственных органах не подала по причине нахождения квартиры в другом залоге, а похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Как сообщало ИА Регнум, Тверской суд Москвы 12 апреля арестовал куратора разработки соцсети для Минпросвещения Ярослава Демченко по делу о хищениях. Суд заключил его под стражу до 25 мая 2024 года.

Демченко задержали по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его обвиняют в хищении более 38 млн рублей по делу, связанному с созданием платформы «Горизонт» для Министерства просвещения.