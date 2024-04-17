Тверь, 17 апреля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил 17 апреля площадку строительства Западного моста через реку Волгу в Твери, который возводится по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На данный момент завершена надвижка левой части по направлению к Пролетарскому району, ведется подготовка к надвижке правой части сооружения.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел площадку строительства Западного моста в Твери

Собранное пролетное строение находится в настоящий момент на всех опорах и подготовлено к опусканию на опорные части. Также предусмотрена антикоррозийная защита конструкций, сейчас идет подготовка к нанесению покрытия на левой части моста. Рабочие готовятся к обустройству гидроизоляции на проезжей части моста для дальнейшей укладки асфальтобетона. Одновременно ведется укрупнительная сборка блоков правого направления. В ближайшие две недели планируется завершить работы по объединению блоков в пролетное строение. Затем начнется первый этап надвижки: ориентировочно он стартует через две недели.

Полную надвижку пролетных строений предполагается завершить к концу 2024 года. Общий вес задействованных при строительстве моста металлоконструкций превысит 6 тыс. тонн.

Игорь Руденя также посетил площадку строительства путепровода на улице Фрунзе. Здесь подрядчик приступил к финальной стадии работ. Общая протяженность объекта — 244 метра.

«Работы в целом идут высокими темпами», — отметил Игорь Руденя по итогам посещения объектов. По его словам, в строительстве Западного моста и путепровода в створе улицы Фрунзе задействовано около 400 человек. Кроме того, продолжаются работы на Комсомольской площади. Поставлена задача в минимальные сроки восстановить три полосы для движения транспорта, строителям — перейти на круглосуточный режим работы.

«Неудобства для жителей и гостей должны быть минимизированы, — подчеркнул губернатор. — На улице Фрунзе важно параллельно провести благоустройство. Для удобства жителей сделали переходы, спуск в Комсомольскую рощу. Также даны указания по обеспечению более высоких темпов работ по отдельным направлениям».

Сейчас на Комсомольской площади ведется строительство нового железнодорожного путепровода. Готова насыпь под сооружение временного моста, по которому будет осуществляться движение поездов во время строительства нового путепровода.

В рамках реализации проекта по строительству Западного моста предусмотрена и реконструкция так называемого Горбатого моста. На месте существующего путепровода будет построен новый мост, где вместо двух обустроят четыре полосы движения. В настоящее время идут подготовительные работы: завершается возведение подпорной стенки нового моста на Петербургском шоссе.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, ввод в эксплуатацию комплекса Западного моста значительно улучшит логистику областного центра в целом, повысит доступность медицинского кластера на Петербургском шоссе и развивающейся крупной промышленной зоны в микрорайоне Юность.