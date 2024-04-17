Москва, 17 апреля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. ФСБ опубликовала фотографии жительницы Варшавы, которая отправила в Россию компоненты бомбы для покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.

Кадр из видео

Ведомство опубликовало видео с задержанным мужчиной — курьером, доставившим в Россию компоненты радиоуправляемого взрывного устройства.

Он рассказал, что 6 апреля получил в Литве груз из Польши и отвёз в Москву. На следующий день в столице он передал груз мужчине, который пришёл по указанию отправительницы.

Как отметили в ФСБ, забравший груз мужчина был агентом СБУ. Он под контролем куратора собрал взрывное устройство и установил его под автомобиль Прозорова.

После кадров, на которых курьер рассказал об этих событиях, следует видео с отправительницей. Её лица не видно, слышен голос — женщина говорила по-русски. Она показала бумажный пакет с косметическими средствами и сообщила, что «всё запаковала». Демонстрируя пустой пластиковый контейнер, она уточнила, что будет в нём «рыбку засаливать». Затем следуют три фотографии жительницы Варшавы.

Завершилось видео допросом агента СБУ, о задержании которого ФСБ сообщила 16 апреля. На допросе он рассказал, что собрал бомбу по заданию Киева.

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Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 16 апреля проинформировала о задержании агента СБУ, который установил взрывчатку на автомобиль Прозорова. В опубликованном видео он рассказал, что заминировал машину в ночь на 9 апреля. Агент, российский гражданин, проживающий на Украине, сообщил, что специально приехал для этого в Москву. Бомбу он собрал под контролем куратора из СБУ.

Сегодня ФСБ сообщила о задержании курьера, доставившего в Москву компоненты для бомбы, спрятанные в инструментах для маникюра и средствах по уходу за волосами.

Машина Прозорова взорвалась 12 апреля, когда он попытался запустить двигатель. Прозоров, гражданин России, бывший подполковник СБУ, на протяжении нескольких лет сотрудничавший с Москвой, получил в результате покушения ранение ноги.