Москва, 17 апреля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. На Воробьёвской набережной в Парке Горького построят 130-метровый открытый панорамный бассейн с видом на Москву-реку, сообщил 17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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«На Воробьевской набережной появится целый развлекательный комплекс со 130-метровым открытым панорамным бассейном с видом на Москву-реку. Причём купаться в бассейне можно будет даже зимой благодаря системе подогрева воды. Создавать его начнём уже в этом году», — уточнил мэр.

Комплекс будет состоять из двух уровней. На уровне набережной разместят лежаки, душевые, раздевалки и два небольших кафе. На верхнем уровне появятся бассейн, спа-центр и ресторан с баром. Верхний и нижний уровни визуально соединит искусственный водопад. По словам мэра, ежедневно комплекс сможет вмещать около 1,5 тысячи человек.

Собянин также рассказал о планах развития Парка Горького в ближайшие годы. Он отметил, что с ростом популярности парка имеющейся инфраструктуры не хватает. Работы пройдут в три этапа. Первый завершится уже в 2024 году, а третий — в 2026-м.

Так, на Пушкинской набережной появится около 20 павильонов, объединенных в тематические кварталы. В одном из них, квартале «Визуальные искусства», разместят творческие коворкинги, галерею художников, выставочные витрины, арт-мастерские, сувенирные лавки и кафе.

На «Событийной площади» предусмотрели место для сцены, на которой можно будет проводить крупные мероприятия, включая выпускные. В конце Пушкинской набережной расположится «Гастрономический квартал» с ресторанами разных направлений, а спортивные площадки в Нескучном саду объединят в новом всесезонном спортивном комплексе.

Помимо этого, изменения коснутся и Пионерского пруда. Там в тёплое время года можно будет купаться и загорать.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Собянин заявил, что в столице по проекту «Лето в парке» планируют открыть более 20 пляжных зон, 15 из которых появятся впервые. Так, бассейны под открытым небом располагаются в восьми парках. Кроме пяти уже обустроенных пляжных зон в Митино, парках 50-летия Октября, «Ходынское поле», «Сокольники» и «Красная Пресня» откроют ещё три пляжные зоны в Измайловском парке, парке «Дубки» и парке имени Юрия Лужкова.

Мэр отметил, что жители столицы высоко оценили летние бассейны и за неполный сезон их посетили более 560 тысяч человек. В этой связи власти приняли решение продолжить и расширить проект «Лето в парке».

Собянин рассказал, что посещаемость столичных парков увеличилась в четыре раза за последние десять лет.