Москва, 26 октября, 2010, 12:28 — ИА Регнум. Ежемесячная пенсия бывшего президента - госсоветника РТ Минтимера Шаймиева составляет 352 тысячи рублей. Кроме того, после ухода с занимаемой должности ему была положена единовременная выплата - 4,4 млн рублей.

О размерах пенсионного обеспечения экс-президента Татарстана сообщила местная газета "Вечерняя Казань", которая получила эти данные, направив официальный запрос в аппарат президента РТ. И хотя в ответе не содержится конкретных цифр, а есть только ссылка на законодательную базу, конечная сумма определяется путем нехитрого подсчета.

Согласно закону "О государственных должностях РТ", президент республики, прекративший исполнение своих полномочий, имеет право на "ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 80% расчетного месячного денежного вознаграждения президента РТ". Среднемесячная зарплата экс-президента РТ известна (она указывалась в декларации о доходах), за год она составила около 5,3 млн рублей. Таким образом, размер ежемесячного пожизненного денежного содержания бывшего президента Татарстана - 351,8 тысячи рублей.

Кроме того, "оставляющему пост президента по закону полагается единовременное денежное вознаграждение в размере десятикратного месячного денежного вознаграждения президента РТ". В случае с Минтимером Шаймиевым это 4,4 млн рублей. Как пишет газета, в числе прочих бонусов - пожизненное пользование госдачей и "некоторые материальные гарантии членам семьи".

В этой связи следует отметить, что непосредственно членами семьи Минтимера Шаймиева, кроме супруги Сакины, являются два сына Радик и Айрат. По оценкам журнала "Финанс" их общий капитал в 2010 году составлял около 14,4 млрд рублей. Если же брать в расчет родственников экс-президента, занимающих хорошо оплачиваемые посты (например, главу Татэнерго Ильшата Фардиева или руководителя Минземимущества РТ Азата Хамаева), то жизнь на заслуженном отдыхе бывшего лидера республики можно признать вполне обеспеченной.