Москва, 17 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Сын генерального директора парка аттракционов «Орион» на ВДНХ Владислава Яровенко распылил перцовый баллончик в лицо одному из пассажиров метро. В полиции 16-летний подросток объяснил, что сделал это для обеспечения своей безопасности. На него составили административный протокол за совершение мелкого хулиганства, а на его отца — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщил источник ИА Регнум.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Утром 31 марта 16-летний сын Владислава Яровенко вместе со своими друзьями стоял на станции метро «Пушкинская». К ребятам подошел 30-летний Артём Ф., которому не понравился внешний вид школьников. Мужчина стал оскорблять подростков и вёл себя агрессивно.

«В какой-то момент подросток достал перцовый баллончик и распылил его в лицо обидчику. У мужчины диагностировали ожог роговицы. От госпитализации он отказался. В отношении мужчины и подростка завели административные дела по ч. 1 ст. 20.1 КоАП («Совершение мелкого хулиганства»), виновному грозит административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или ареста на срок до 15 суток», — сообщил источник.

В отношении Владислава Яровенко, отца несовершеннолетнего молодого человека, также составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП («Административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»), которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

После происшествия полиция изъяла перцовый баллончик и всех участники конфликта направили на медицинское освидетельствование.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи возбудили уголовное дело из-за распыления жидкости из перцового баллончика в центре Москвы в лица трём полицейским.