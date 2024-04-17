Тегеран, 17 апреля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Иран нанёс удар по Израилю для его сдерживания, а также в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси 17 апреля, выступая в Тегеране по случаю Дня национальной армии. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси

«Если сионистский режим совершит малейший акт агрессии на нашей земле, он получит яростный и суровый ответ», — добавил он.

Раиси подчеркнул, что удар Ирана был неполноценным, носил ограниченный характер. Он также осудил страны, стремящиеся нормализовать отношения с Израилем. Президент призвал страны Ближнего Востока полагаться на свои ресурсы и на сотрудничество с мусульманскими странами.

Как сообщало ИА Регнум, Иран нанёс массированный удар по Израилю в ночь на 14 апреля, запустив более 200 ракет и беспилотников. Это стало ответом на удар по иранскому генконсульству в Дамаске, который израильские ВВС нанесли 1 апреля, уничтожив в том числе двух генералов иранского Корпуса стражей исламской революции. По информации газеты Financial Times, Израиль потратил на отражение атаки Ирана более $1 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 апреля, комментируя обострение ирано-израильских отношений, заявил, что Москва поддерживает связь с обеими сторонами. Он подчеркнул, что Кремль призывает Израиль и Иран к деэскалации конфликта.