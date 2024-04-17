Москва, 17 апреля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Целый ряд фактов в деле о подрыве «Северных потоков» свидетельствует о связи американских и украинских спецслужб. Об этом 17 апреля в Telegram-канале сообщил член Общественной палаты России Илья Ремесло.

Иван Шилов ИА Регнум

Юрист сослался на обращение депутатов Госдумы в Следственный комитет с заявлением о преступлении, которое пролило свет на организацию теракта на трубопроводах «Северный поток».

Так, отмечается, что с целью проведения «операции под чужим флагом» создали украинскую группу диверсантов, куратором которой выступил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), а непосредственным руководителем группы являлся разведчик Червинский.

Telegram-канал Ильи Ремесло

Кроме того, непосредственно в организации взрыва «Северных потоков» участвовали три гражданина Украины: старший инспектор инженерно-технического взвода роты быстрого реагирования Главного управления национальной полиции в Киеве Олег Варава, женщина-дайвер с позывным Мариша, а также бывший заместитель мэра города Белая Церковь Руслан Руденко.

Также в обращении парламентарии указали на причастность компании Burisma, в правление которой входил сын президента США Джо Байдена Хантер, к финансированию террористической деятельности.

Американский журналист Сеймур Херш в своём расследовании отметил, что на всех этапах планирования операции по уничтожению «Северных потоков» особое внимание администрация Байдена уделяла отводу любого подозрения от США и стран — участников НАТО. Он также напомнил, что руководство США неоднократно заявляло о намерении уничтожить трубопроводы.

«Выявленные факты проливают свет на сотрудничество украинских и американских спецслужб, в котором Украина используется как «прокси» для организации атак на Россию», ― указал юрист.

По его словам, Украина и её западные партнёры ступили на путь терроризма и пытаются трусливо списать теракты на некие посторонние «радикальные группировки».

Telegram-канал Ильи Ремесло

Как сообщало ИА Регнум, посол России в США Анатолий Антонов 10 апреля заявил, что Запад затягивает с расследованием терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2», видимо, что-то скрывается. Он подчеркнул, что американские угрозы могут указывать и на куда более безрассудные расчёты. Дипломат напомнил, что после неоднократных обещаний покончить с «Северными потоками» российские подводные трубопроводы оказались взорваны в ходе теракта.

Генпрокуратура России 3 апреля после рассмотрения обращения депутатов Госдумы и общественных деятелей о расследовании фактов возможной причастности находящихся за рубежом лиц и структур к финансированию и организации ряда терактов в России обратилась к США, Германии, Франции и Кипру по делу о «Северных потоках».

Telegram-канал Ильи Ремесло

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что у России скоро будут неопровержимые доказательства того, кто подорвал «Северные потоки». Он подчеркнул, что это был теракт, а не диверсия, как пытается преподнести Запад. По его словам, с октября 2022 года Россия направила 15 запросов о правовой помощи в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию, при этом ответ, лишь формальный, пришёл только от датчан.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 22 марта заявил, что США были в курсе подготовки диверсии на «Северных потоках». Он отметил, что США заранее знали и не стали этому мешать.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила 20 марта, что американское руководство было заинтересовано в уничтожении «Северных потоков». Дипломат напомнила слова президента США Джо Байдена и замглавы Госдепа Виктории Нуланд о соответствующих намерениях.

Теракты на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» совершили в сентябре 2022 года. В результате взрывов полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП—2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ 28 сентября 2022 года возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).