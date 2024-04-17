Тель-Авив, Израиль, 17 апреля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Любые дальнейшие израильские удары по Ирану будут вызывать опасения в том числе ближайших союзников Израиля относительно возможной большой войны на Ближнем Востоке. Однако израильское общество сильно радикализировано и ждёт от правительства решительных антииранских шагов, уверен старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Так он прокомментировал корреспонденту ИА Регнум сообщение израильской прессы о том, что военное руководство Израиля приняло решение о конкретных действиях против Ирана, но не раскрыло подробности.

Evan Vucci/AP/TASS Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Эксперт отметил, что кабинет действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху находится под сильным внешнеполитическим прессингом действующей администрации Белого дома. Это очень серьёзный фактор, учитывая, что Соединённые Штаты в сущности являются важнейшим военно-политическим союзником Израиля. В СМИ также поступала информация, что лидеры «Большой семёрки» намерены призвать Нетаньяху избежать шагов, которые рискуют привести к ещё большей эскалации конфликта в регионе.

«То есть недавние события привели к тому, что лагерь сторонников Израиля за пределами региона слегка поредел. Прессинг сильный, и с ним Израилю что-то придётся делать. Думаю, и Нетаньяху, и далеко не только он в Израиле прекрасно понимают, что без внешней поддержки им будет туго. С другой стороны, есть сильное давление изнутри. Нельзя забывать, что внутри Израиля настроение достаточно большой части населения очень решительное», — отметил эксперт.

Израилю сложно балансировать между внутренними настроениями и внешним давлением, констатировал Зелтынь. Он обратил внимание: опубликованные сведения о решении принять меры против Ирана, которые в Израиле считают ответными, сопровождаются оговоркой, что конкретные время, место и способ будут объявлены позже. Востоковед допустил, что такой способ подачи информации призван, с одной стороны, заверить израильское общество в неотвратимости удара по Ирану, с другой — послать внешним силам сигнал о том, что конкретные шаги Израиля могут быть не настолько масштабными, чтобы считать их эскалацией напряжённости в регионе.

Какими именно будут эти конкретные шаги, сказать сложно, отметил эксперт. Ситуация на Ближнем Востоке в целом, а также в контексте арабо-израильских и ирано-израильских противоречий настолько подвижна, что может существенно измениться в любой момент. Однако не исключено, что Израиль, как бы странно это ни звучало, предпримет усилия, чтобы заручиться поддержкой соседних арабских стран. Не следует, по мнению эксперта, забывать слова Нетаньяху о намерении сформировать региональную коалицию против Ирана. Это заявление заслуживает внимания хотя бы в связи с тем фактом, что противовоздушная оборона Иордании сбивала иранские ракеты, летевшие в сторону Израиля в ночь на 14 апреля.

Впрочем, нельзя исключать, что в этот раз Израиль ограничится лишь громкими заявлениями, допустил Зелтынь.

«Не только американцы и европейцы, но и «регионалы» тоже не хотят воевать. Все понимают прекрасно, что это может вылиться в крупный региональный конфликт, а этого конфликта никто не хочет», — резюмировал востоковед.

В оборонном ведомстве Израиля принято решение о том, каким будет ответ на недавний ракетный удар Ирана по израильской территории. Об этом сообщило 16 апреля издание The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники.

Вместе с тем точная дата ответного шага пока не выбрана. По информации журналистов, Израиль может временно отложить ответ.

The Jerusalem Post отметило, что израильским ответом могут стать удары по иранским ядерным объектам или базам запуска беспилотников и баллистических ракет. Кроме того, власти Израиля рассматривают сценарий введения санкций против иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) или совершения кибератаки.

Военно-воздушные силы Израиля, как сообщало ИА Регнум, 1 апреля нанесли ракетный удар по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске. В числе жертв атаки оказались два генерала КСИР Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

В ответ Иран в ночь с 13 на 14 апреля нанёс массированный удар по Израилю, применив более 200 ракет и беспилотников. Премьер Нетаньяху пообещал 15 апреля, что израильская сторона в свою очередь ответит на этот удар. Он заверил, что его страна не станет поддаваться эмоциям и поступит «мудро».

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил 15 апреля, что Тегеран предупредил США о своей жёсткой реакции в случае, если Израиль решится осуществить новую атаку на Иран.