Москва, 17 апреля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки на купянском направлении в зоне проведения спецоперации заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по личному составу и технике четырёх бригад ВСУ. Об этом на брифинге 17 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ», ― добавил военный.

Удары по позициям украинской армии Вооружённые силы нанесли в районах Синьковки, Загоруйковки в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.

Украинские военные пытались контратаковать позиции российских сил в районах Червоной Дибровы в ЛНР, Торского и Терн в ДНР. ВС России успешно отразили четыре контратаки штурмовых групп 63-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны.

В ходе боёв ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу Д-30, две станции радиоэлектронной разведки «Пластун-3000», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля российские войска на купянском направлении отразили две контратаки украинской армии в районе Терн в ДНР. Потери ВСУ составили до 30 военных, а также две боевые бронемашины, СУА Paladin американского производства и две гаубицы ― М198 американского производства и «Мста-Б». Также российские военные на купянском направлении уничтожили полевой склад боеприпасов украинской армии.

В боях на южнодонецком и херсонском направлениях украинская армия потеряла до 120 человек, а также семь автомобилей, две гаубицы, САУ Krab и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

В то же время на херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» ударили по двум бригадам ВСУ в районах Орехова в Запорожской области и Ивановки в Херсонской области. На авдеевском направлении ВСУ потеряли более 380 военных.