Томск, 17 апреля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Оперативники ФСБ России задержали в Томской области двух граждан России, перечислявших деньги ВСУ. Об этом стало известно 17 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Фигуранты осуществили переводы денежных средств на платёжные реквизиты в интересах ВСУ. На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделением возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 275 Уголовного кодекса (госизмена)», ― сообщила пресс-служба УФСБ по Томской области.

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Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года ФСБ обвинила хабаровчанина в госизмене за спонсирование ВСУ при помощи криптовалюты. Это оказалось первое в России уголовное дело о спонсировании украинских войск через криптовалюту. По данным спецслужбы, задержанный — уроженец украинской Винницы и гражданин России. Деньги, которые шли через третьих лиц, поступали на счёт зарубежного «благотворительного фонда» и использовались для закупки не только медикаментов и беспилотников, но и боеприпасов для украинских военных.