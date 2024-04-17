Апшеронск, Краснодарский край, 17 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на складе с пиломатериалами в Апшеронске, сообщили 17 апреля в МЧС Краснодарского края.

МЧС Краснодарского края

«Огонь охватил 1000 квадратных метров двухэтажного склада с пиломатериалами», — сообщили в ведомстве.

На месте работают 38 специалистов и 12 единиц спецтехники.

Крупный пожар удалось локализовать.

Как сообщало ИА Регнум, в Якутске 14 апреля загорелся склад магазина мебели. По данным МЧС, предварительная площадь пожара составила 500 кв. м. В тушении задействовали 42 человека и восемь единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

В Ижевске крупный пожар вспыхнул 11 апреля в здании по производству пакетов. Огнём была охвачена площадь в 1000 кв. метров. Самостоятельно эвакуировались из горящего здания 36 человек, один погиб.