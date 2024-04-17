Москва, 17 апреля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Верховный суд России отправил на пересмотр решение по делу о госизмене профессора МФТИ Валерия Голубкина.

Михаил Метцель/ТАСС Валерий Голубкин во время избрания ему меры пресечения в Мосгорсуде

«Отменено определение апелляционной инстанции, дело отправили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», ― постановил суд.

Голубкин — физик-теоретик, профессор МФТИ, доктор наук, один из самых известных специалистов по гиперзвуку. Его арестовали в апреле 2021 года по статье о госизмене. В июле 2023 года Московский городской суд приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год. Первый апелляционный суд общей юрисдикции также оставил приговор в силе. Детали дела не раскрывались из-за секретности, но известно, что, по версии следствия, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передавал координатору проекта HEXAFLY-INT отчёты о работе. Как утверждала сторона защиты Голубкина, он не собирал информацию, но помогал оформлять.

Как сообщало ИА Регнум, по аналогичной статье начальника Голубкина учёного Анатолия Губанова Мосгорсуд 27 октября приговорил к 12 годам колонии строго режима. Учёный участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолёта Hexafly-Int. Его обвинили в передаче зарубежным странам секретных разработок в авиационной промышленности. Защита обжаловала арест, но Мосгорсуд признал его законным.