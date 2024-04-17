Магас, 17 апреля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Более четырех тысяч ингушских детей и подростков смогут провести лето интересно и с пользой. Такая возможность появится у них благодаря организации в регионе летней оздоровительной кампании, в рамках которой будут работать три республиканских стационарных лагеря с круглосуточным режимом работы, а также большое число пришкольных лагерей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

Уже в мае в Ингушетии начнет свою работу оздоровительный лагерь «Эрзи», реконструкция которого была проведена за счет помощи благотворительного фонда «САФМАР» мецената Михаила Гуцериева. Ожидается, что лагерь организует две смены и сможет принять в общей сложности более 700 ребят. Еще 360 детей и подростков в рамках трех смен примет у себя оздоровительный лагерь имени Комарова. 175 юных жителей Ингушетии в рамках летней оздоровительной кампании посетят центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот».

Планируется, что этим летом свои двери откроют 30 таких лагерей дневного пребывания, посетить которые смогут около трех тысяч ингушских детей. Там пройдут мероприятия обучающей, культурно-массовой и патриотической направленности.

По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, обязанностью властей является обеспечение детей качественным и интересным летним отдыхом, что будет способствовать их физическому и духовному развитию. «Планируемые мероприятия, программы воспитания и развлекательные мероприятия помогут детям раскрыть свой потенциал, укрепить здоровье и приобрести новые навыки», — отметил Калиматов. По его словам, это уникальная возможность для мальчиков и девочек разных возрастов «насладиться летними каникулами в атмосфере заботы, радости и обучения».

«Можно не сомневаться, что это станет для них ярким и запоминающимся опытом, который поможет также завести новых друзей, что очень важно для социализации юных жителей региона», — подчеркнул Калиматов.

Напомним, в прошлом году в Ингушетии стационарные детские оздоровительные лагеря и пришкольные лагеря дневного пребывания приняли в общей сложности 4148 детей.