Вашингтон, 17 апреля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Командование ВСУ из-за нехватки личного состава в украинской армии разместило на фронте разнородные и недоукомплектованные подразделения, которые не могут действовать сообща, говорится в статье газеты The Wall Street Journal (WSJ), опубликованной 17 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации журналистов, киевский режим не может полноценно восполнять потери в ВСУ, кроме того, на фронт часто присылают плохо подготовленных военных.

«Это приводит к созданию разнородных подразделений, которым трудно эффективно держать связь и взаимодействовать», — говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон, ужесточающий мобилизацию на Украине. Действие основной части его положений начнётся через месяц. Закон ужесточает наказание за уклонение от воинской службы, вводит правило, что повестка считается полученной, даже если военнообязанного не было дома, когда её принесли, и уточняет категории граждан, подлежащих мобилизации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя закон, заявила, Зеленский таким образом добивает украинцев.

Обозреватель издания Politico Джейми Деттмер 17 апреля заявил, что фронт ВСУ может рухнуть уже этим летом. По его информации, моральный дух украинских военных подорван, а также в ВСУ не хватает снарядов.