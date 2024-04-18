Москва, 18 апреля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Ведущий медицинский университет России — Пироговский университет — подготовил для абитуриентов день открытых дверей в необычном формате. 20 и 21 апреля состоится фестиваль «ПИРОГОВ-ФЕСТ». Причем мероприятия будут проводится не только в университетском кампусе. Ознакомиться со специальностями вуза и встретиться с экспертами можно будет сразу на трех площадках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. А будущие медики из других регионов и стран смогут принять участие в фестивале в онлайн-формате.

РНИМУ им. Пирогова

Пироговский университет по праву считается одним из самых популярных вузов среди будущих медиков, продолжая успешно готовить высококвалифицированных врачей и ученых. Для этого ежегодно открываются новые программы и направления. Напомним, что национальный проект «Здравоохранение» активно помогает в поиске, привлечении и обучении специалистов, что способствует ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях.

«Традиция университета уже много десятилетий — готовить первопроходцев, первооткрывателей и лидеров! Многие из наших выпускников сегодня возглавляют крупные больницы, институты, лаборатории, министерства и департаменты. Те ребята, которые смогут поступить к нам и будут стараться в учебе, обязательно станут такими же успешными учеными, врачами и руководителями», — подчеркнул ректор Пироговского университета Сергей Лукьянов.

Преподаватели вуза и выпускники отмечают: традиции и практики образования Пироговского университета формируют у студентов особый тип мышления, позволяющий в будущем создавать новые направления медицины и науки, вести за собой медицинское и научное сообщества. В продолжение этой традиции университет стал участником программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты», благодаря которой в стране сформируют более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития.

К примеру, сейчас в Пироговском университете работает Центр доклинических трансляционных исследований, где создаются лекарства от болезней, которые еще никто не научился лечить.

«Одним из таких лекарств стал препарат «Сенипрутуг» от болезни Бехтерева — неизлечимого до прошлого года заболевания», — отметил Лукьянов.

Кроме того, Пироговский университет стал первым в мире, где еще со времен СССР созданы все условия для подготовки врачей-исследователей. Заниматься наукой, делать открытия и преподавать студентам вот уже 50 лет помогают уникальный медико-биологический факультет в сочетании со специализированным научно-исследовательским комплексом, которых нет нигде в мире.

РНИМУ им. Пирогова

Обо всех возможностях Пироговского университета и его истории гостям «ПИРОГОВ-ФЕСТ» расскажут на экскурсиях, тематических лекциях и мастер-классах. Одним из приглашенных гостей станет российский писатель, драматург, сценарист и публицист Александр Цыпкин. Медицина не могла не сказаться на его творчестве из-за ближайших родственников — семьи потомственных врачей. Также писатель более 10 лет является попечителем фонда «Дети-бабочки» и Федерации адаптивного тхэквондо.

Первый день фестиваля откроет двери в мир возможностей для тех, кто только планирует свой путь в науку и медицину, — для школьников и абитуриентов. В программе — встречи с представителями факультетов и командой приемной комиссии, дискуссии, паблик-токи с выпускниками, студентами и преподавателями университета, а также увлекательные научно-популярные лекции для всех гостей события.

Второй день отведен на знакомство со студентами — будущими ординаторами, аспирантами, магистрантами и молодыми специалистами, планирующими продолжить свое профессиональное развитие в стенах университета. О перспективах обучения на кафедрах, новых образовательных направлениях, условиях поступления и обучения можно будет узнать на встречах с представителями факультетов и практикующими специалистами из области здравоохранения.

На выставке «Россия» обсудить интересующие вопросы с экспертами университета можно будет на площадке «На службе здоровья» в павильоне С1, в павильоне № 34 «Космос» и лектории Wink в павильоне «Мир цифры». А преподаватели и студенты РНИМУ выступят с лекциями.

Ключевым событием фестиваля «ПИРОГОВ-ФЕСТ» станет панельная дискуссия, в рамках которой состоится общение как с выпускниками вуза, так и с ведущими экспертами в области здравоохранения. В ней примут участие ректор РНИМУ им. Пирогова, академик РАН Сергей Лукьянов, профессор, член-корреспондент РАН, а также главный врач «Коммунарки», заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РНИМУ им. Пирогова Денис Проценко.

Зарегистрироваться и ознакомиться с полной программой фестиваля можно на сайте фестиваля. Там же можно будет следить за онлайн-трансляцией мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Здравоохранение» реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Благодаря нацпроекту в стране улучшается качество и доступность медобслуживания. В том числе благодаря нацпроекту готовят высококвалифицированных медицинских специалистов. А помогает в этом нацпроект «Наука и университеты», в рамках которого в России становится все больше научно-исследовательских комплексов для развития медицины и навыков врачей.