Москва, 17 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Десять воздушных судов будут патрулировать центральные регионы России для выявления лесных пожаров. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

Патрулирование будет проходить с 1 мая на территории Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, сообщил мэр. По его словам, в работе будет задействовано десять воздушных судов авиакомпании «Волга-Днепр», базирующихся в семи региональных аэропортах.

«Впервые авиапатрулирование организовали в прошлом году. С мая по октябрь 2023-го обнаружено и своевременно ликвидировано 887 возгораний», — напомнил Сергей Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о формировании федерального резерва сил и средств авиационных работ по охране лесов от пожаров. Он внёс в Лесной кодекс статью об экстренном реагировании при возникновении лесных пожаров.