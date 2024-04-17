Москва, 17 апреля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 17 апреля расширил программу социальной газификации на садоводческие товарищества (СНТ). После нововведения газовые сети будут бесплатно проводить до границ земельных участков около уже газифицированных населённых пунктов.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Заявка о подключении может быть подана как собственником домовладения, так и председателем СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол приложен к заявке о подключении», ― сообщается в Telegram-канале правительства.

Программу социальной газификации запустили в России в 2021 году по поручению президента страны Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию 29 февраля глава государства поручил расширить программу социальной газификации. Тогда Путин заявил, что наблюдающуюся проблему невозможности землевладельцев подключиться к сетям необходимо решать. В частности, субсидии от государства россияне могут потратить на современное оборудование. Поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи, подчеркнул президент.