Москва, 17 апреля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Из России вышлют сотрудника посольства Эстонии в Москве в ответ на враждебные действия Таллина, сообщила 17 апреля пресс-служба МИД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамёльдер 17 апреля вызвали в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило главе эстонской дипмиссии решительный протест в связи с тем, что Таллин 19 марта объявил о высылке из Эстонии дипломата посольства России. Представителя российской дипмиссии объявили в Эстонии persona non grata без каких-либо оснований.

«Исходя из принципа взаимности, заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве», — сообщил МИД.

Ведомство подчеркнуло, что враждебная по отношению к России деятельность Таллина всегда будет получать должный ответ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта МИД Эстонии объявил, что из страны вышлют российского дипломата. Вызванному в эстонский МИД российскому временному поверенному Ленару Салимуллину передали соответствующую дипломатическую ноту и заявили, что не будут «терпеть действия России, направленные против независимости и суверенитета Эстонии».

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать РПЦ «террористической» организацией в республике. Он сообщил, что предложит эстонскому парламенту разработать соответствующий закон. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 апреля заявила о полном отсутствии здравого смысла в этой инициативе.