Москва, 17 апреля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб задержали гражданина России и Молдавии, который привёз в Россию взрывчатку, позднее использованную для подрыва автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Об этом 17 апреля сообщили в ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России и Молдовы, 1994 г. р., осуществивший в качестве курьера доставку в Россию из-за рубежа компонентов радиоуправляемого взрывного устройства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным ФСБ, составляющие взрывчатки украинские спецслужбы спрятали в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.

Посылку с опасным грузом передали из Варшавы, чтобы затем доставить её частной транспортной компанией. Курьер получил груз в Литве и привёз его на машине в Москву, где передал агенту СБУ.

Как сообщало ИА Регнум, в оперативных службах Москвы 12 апреля сообщили о взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser Prado на Коровинском шоссе. Владельцем автомобиля оказался бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, который подорвался в момент включения зажигания.

СК возбудил уголовное дело. В ФСБ квалифицировали нападение как покушение на убийство общеопасным способом. Прозоров уверен, что покушение на него совершили террористы киевского режима.

Сотрудники силовых ведомств 16 апреля задержали украинского агента, подорвавшего автомобиль Прозорова. Им оказался гражданин России 1983 года рождения, который, по его признанию, 14 лет проживал на Украине.

На допросе задержанный рассказал, что СБУ завербовала его в ноябре 2023 года, и в феврале куратор сообщил мужчине, что ему поставил задачу лично глава СБУ Василий Малюк (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — проследить за автомобилем Прозорова в Москве. После этого агенту поручили собрать взрывное устройство и прикрепить его к днищу машины.

Прозоров с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами и несколько лет назад переехал с Украины в Россию. После покушения он выразил уверенность, что эту акцию совершили по заданию Киева. Бывший сотрудник СБУ заверил, что и дальше будет разоблачать преступления украинских властей.