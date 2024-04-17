Москва, 17 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Артура Расулова, подозреваемого в убийстве 31-летнего экс-участника сочинской команды КВН «Южная столица» Амирана Геворкяна, арестовали спустя три месяца после инцидента, сообщил 17 апреля Telegram-канал «112».

СК России. Кадр из видео

«32-летний Артур Расулов бегал ровно три месяца. Сегодня его отправили под арест», — проинформировал канал.

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Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Хостинский районный суд Сочи избрал меру пресечения в отношении 33-летнего уроженца Республики Дагестан, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшем смерть по неосторожности. Расулова заключили под стражу до 23 мая.

Конфликт между Геворкяном и Расуловым случился у гостиницы «Жемчужина» рано утром 18 января, где ежегодно проходит фестиваль КВН. Между ними произошла драка. Юморист получил удар в лицо и упал с высоты 2,5 метра головой вниз. Он получил перелом основания и свода черепа и сильнейший ушиб мозга, впал в кому и, несмотря на усилия врачей, скончался через несколько дней. Расулов после инцидента скрылся.

Как сообщало ИА Регнум, в январе бывший участник КВН Амиран Геворкян погиб в драке на фестивале в Сочи. Как установили правоохранители, после словесного конфликта между участниками команд КВН «Лахмаджу» и «Моя команда» завязалась потасовка, в ходе которой один умышленно нанёс несколько ударов второму. В результате Геворкян упал с опорной стены. Юмориста доставили в больницу в состоянии комы, 21 января он скончался. Второго участника драки Артура Расулова тогда объявили в розыск.