ДНР, 17 апреля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Российские военные нанесли бомбовые удары по украинским подразделениям в районе посёлка Нью-Йорк в Донбассе, сообщил 17 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Валентин Капустин/РИА Новости

«Удары РБК-500 (кассетные бомбы. — Прим. ред.) нанесены по Нью-Йорку (бывшее Новогородское) между Горловкой, Авдеевкой и Торецком, где враг концентрирует силы», — сообщил канал.

Министерство обороны России пока не информировало о нанесении ударов по ВСУ в этом районе.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 16 апреля заявил об успехах российской армии на южнодонецком направлении. В Запорожской области российские военные нанесли удары по ВСУ в районах села Луговского, в ДНР в районе города Угледара и сёл Урожайного и Старомайорского.

Также он сообщил, что российские военные на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, а на авдеевском направлении — улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак ВСУ.