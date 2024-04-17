Москва, 17 апреля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Украина близится к поражению в конфликте c Россией, фронт ВСУ этим летом может рухнуть, сообщил 17 апреля обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Картина, возникшая после десятков интервью с политическими лидерами, военными и простыми гражданами, представляла собой скатывание страны к катастрофе», — отметил репортёр.

Он добавил, что украинские военные в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери. Вопрос только в том, насколько плохими они будут. Деттмер при этом отметил, что моральный дух бойцов подорван. В настоящее время потенциальные новобранцы на Украине уклоняются от призыва и вместо этого проводят дни в ночных клубах, а многие и вовсе уехали из страны, подчеркнул автор.

Несколько высокопоставленных украинских офицеров также выразили опасения, что решимость бойцов может ослабеть, так как моральный дух в армии подорван отчаянной нехваткой припасов. Политики на Украине, помимо прочего, признают, что настроения в обществе ухудшаются.

В разговоре с Politico министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина попала в порочный круг. Он признал, что необходимое ВСУ оружие Запад не предоставляет, при это западные союзники жалуются, что Киев отступает.

Автор в этой связи добавил, что если ситуация не изменится в ближайшее время, то Украина в её нынешнем виде останется в прошлом.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ВС России добиваются «тактического успеха» на ряде направлений. Главком заявил, что российская армия наращивает усилия, применяя новые подразделения на бронетехнике. Он также обратил внимание на катастрофическую ситуацию для ВСУ на трёх участках фронта.

Заместитель командира батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич 16 апреля заявил, что российские войска в шесть раз превосходят ВСУ по количеству артиллерии и в два раза — по количеству дронов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. На Украине теперь введут обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. За нарушение этой нормы предусмотрен штраф. Повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному. При этом документ освободил от мобилизации почти всех сотрудников правоохранительных органов, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий.

Комментируя это решение, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ужесточение мобилизации на Украине добьёт украинцев.