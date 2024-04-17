Москва, 17 апреля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Более 160 тысяч москвичей уже начали переселяться в новое жильё по программе реновации. Об этом в своем блоге сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по программе реновации в районе Бескудниково

«Со старта программы введены в эксплуатацию 307 домов по всей Москве», — отметил мэр Москвы. Сейчас возводятся еще 472 здания, или девять миллионов квадратных метров жилья, рассказал Собянин.

В этом году готовы три здания, под заселение передано 18 домов. По словам мэра города, для организации волнового переселения подобрано ещё 12 территорий.

Свыше 136 тысяч москвичей стали новоселами, а более 25 тысяч оформляют документы или занимаются переездом. Уже 147 тысяч из них заключили договоры на квартиры.

Напомним, программа реновации реализуется в столице с 2017 года, а в 2023 году Москва признана самым благоприятным для проживания городом России.