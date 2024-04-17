Москва, 17 апреля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. В России возбудили 21 уголовное дело по факту создания препятствий работе избиркомов во время выборов президента России, сообщила 17 апреля председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания ЦИК.

Александр Река/ТАСС

«Возбуждено 21 уголовное дело по факту препятствования работе наших коллег, наших комиссий», — заявила она.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. Участие в выборах приняли более 87 млн избирателей. При этом итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%.

По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. По данным ЦИК, за него проголосовали рекордные 76 млн человек. Остальные кандидаты набрали меньшее число голосов: Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал закономерной победу Путина на выборах. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что россияне сделали выбор в пользу сильной и успешной страны. Путин 2 апреля отметил, что результаты выборов отражают настроение граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти.

Памфилова 16 апреля вручила Путину удостоверение президента России. Как писали в СМИ 12 марта, инаугурация президента состоится 7 мая.

Председатель ЦИК 16 апреля на встрече с Путиным назвала беспрецедентными итоги выборов. При этом, несмотря на невероятные, истеричные происки недоброжелателей, выборы состоялись. Недоброжелатели этими действиями лишь помогли объединить российский народ, подчеркнула Памфилова.